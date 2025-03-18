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Общество ,  
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Вильфанд рассказал, когда зимние ночи в Москве уступят теплу

В ближайшее время в Москве и Подмосковье по ночам ожидаются зимние температуры, местами температура воздуха опустится до минус 13, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температуры ночные будут вполне зимние. В ночь на вторник в Москве минус шесть — минус восемь, по области до минус 11 <...> В среду — минус четыре — минус шесть, по области до минус девяти, а в пониженных районах до минус 13», — предупредил синоптик.

Днем 18 марта в столице будет от нуля до плюс четырех градусов, но утром еще будет держаться до минус шести — минус семи градусов, что ниже нормы на полтора градуса. Днем в среду, 19 марта, прогнозируется от плюс двух до плюс четырех градусов.

С четверга ночная температура будет повышаться — она замрет около нулевой отметки — от минус трех плюс двух градусов. Дневные температуры составят плюс пяти — плюс десяти градусов. Такая температура будет на один-два градуса выше нормы.

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Накануне Вильфанд сообщил, что летнее тепло, которое держалось в южной части европейской территории России на неделе с 10 по 16 марта, скоро закончится. По его словам, в те дни на юге страны температура воздуха держалась плюс 25–28 градусов. Температурные рекорды отмечались, в частности, в Симферополе и Краснодаре.

Со вторника 18 марта ожидаются «радикальные изменения»: температура понизится на 10–15 градусов. В воскресенье, 16 марта, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что в Московскую область и центральную часть России пришли январские морозы.

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Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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