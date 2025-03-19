Депутат парламента Молдавии Нестеровский получил гражданство России

Александр Нестеровский (Фото: Dumity Doru / EPA / ТАСС)

Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский получил гражданство России. Об этом сообщил РБК его адвокат Анатолий Пител.

«Произошло это на днях, может быть, вчера, может быть, позавчера, специальным, скажем, указом президента Российской Федерации. С чем связано, я вам не смогу ответить», — пояснил адвокат.

Александр Нестеровский — один из лидеров партии «Возрождение», которая входит в блок «Победа» и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. Он один из соавторов законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма. Кроме того, выступал за придание русскому языку статуса официального, против пропаганды ЛГБТ в молдавских школах и евроинтеграции Молдавии.

19 марта 2025 года в суде Кишинева проходит процесс по делу Нестеровского, которого обвиняют в подкупе избирателей.

В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева постановил поместить его под арест на 30 суток.

Кроме того, Нестеровский был выдвинут кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, однако он не смог принять участие в избирательном процессе из-за уголовного дела.