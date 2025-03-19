Хойсген назвал бесстыдством выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи

Анналена Бербок (Фото: Mathieu Belanger / Reuters)

Экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген подверг резкой критике выдвижение кандидатуры министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщает Tagesspiegel.

«Это бесстыдство — заменять лучшего немецкого дипломата с большим международным опытом на устаревшую модель», — заявил Хойсген.

Лучшим дипломатом он назвал бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид, которую правительство Германии планировало выдвинуть на этот пост еще в 2024 году.

Хойсген напомнил, что Шмид в свое время возглавляла аппарат бывшего вице-канцлера ФРГ Йошки Фишера, занимала пост генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы и участвовала в переговорах по иранскому ядерному соглашению.

О намерении правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на пост председателя ГА ООН сообщило 18 марта агентство DPA. Выборы председателя Генассамблеи могут пройти в июне 2025 года. Сейчас этот пост занимает Филемон Янг из Камеруна.

Согласно правилам ООН, 80-ю сессию Генассамблеи должен возглавить представитель Западной Европы, в этом году право выдвижения кандидата принадлежит Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «странно видеть внучку нациста на этом посту в год 80-летия Победы». Ранее немецкий журнал Bunte написал, что дед Анналены Бербок Вальдемар был «ярым сторонником национал-социализма» и служил в инженерных частях вермахта. В немецком МИДе сообщили, что министр не знала об этом.