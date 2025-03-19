Захарова назвала странным намерение выдвинуть Бербок председателем ГА ООН
Глава МИД Германии Анналена Бербок будет выглядеть странно на посту председателя Генеральной ассамблеи (ГА) ООН с учетом прошлого ее дедушки. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
В прошлом году журнал Bunte сообщил, что в архивных документах вермахта дед министра Вальдемар Бербок упоминается как «ярый сторонник национал-социализма». Он служил в инженерных войсках и ремонтировал зенитные установки.
«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — сказала Захарова.
В немецком МИДе ранее заявили, что глава ведомства была не в курсе нацистского прошлого своего деда.
Накануне агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Бербок могут избрать председателем ГА ООН в июне, а к своим обязанностям она приступит в сентябре. Полномочия председателя ограничены одной сессией в течение года. Сейчас пост главы Генассамблеи занимает Филемон Янг из Камеруна.
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