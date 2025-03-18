Главу МИД Германии выдвинут на пост председателя Генассамблеи ООН

Анналена Бербок (Фото: Bernd Elme / IMAGO / ESDES.Pictures / Global Look Press)

Правительство Германии намерено выдвинуть Анналену Бербок, которая сейчас возглавляет немецкий МИД, кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает DPA со ссылкой на источники.

Как ожидается, Бербок могут избрать в июне, а к своим обязанностям она приступит в сентябре. Полномочия председателя ограничены одной сессией в течение года. Сейчас пост главы ГА ООН занимает Филемон Янг из Камеруна.

Как поясняет издание T-online, в следующую, 80-ю сессию ГА ООН, согласно внутренним правилам ООН, пост председателя займет представитель из Западной Европы. Право выдвинуть своего кандидата в этот раз получила Германия, отмечает издание.

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