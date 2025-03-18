 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Главу МИД Германии выдвинут на пост председателя Генассамблеи ООН

Главу МИД Германии Бербок выдвинут на пост председателя Генассамблеи ООН
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Bernd Elme / IMAGO / ESDES.Pictures / Global Look Press)

Правительство Германии намерено выдвинуть Анналену Бербок, которая сейчас возглавляет немецкий МИД, кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает DPA со ссылкой на источники.

Как ожидается, Бербок могут избрать в июне, а к своим обязанностям она приступит в сентябре. Полномочия председателя ограничены одной сессией в течение года. Сейчас пост главы ГА ООН занимает Филемон Янг из Камеруна.

Как поясняет издание T-online, в следующую, 80-ю сессию ГА ООН, согласно внутренним правилам ООН, пост председателя займет представитель из Западной Европы. Право выдвинуть своего кандидата в этот раз получила Германия, отмечает издание.

Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
Политика
Илон Маск

Материал дополняется

Путин и Трамп начали телефонный разговор

В США допустили возможность признать Крым российским

Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Анналена Бербок МИД Германии Генассамблея ООН
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18:21
Глава РФПИ оценил самочувствие российской экономики в условиях санкцийПолитика, 19:01
Арест экс-замминистра обороны Тимура Иванова продлили еще на месяцПолитика, 19:00
Главу МИД Германии выдвинут на пост председателя Генассамблеи ООНПолитика, 18:51
Американца, участвовавшего в боях под Курском, приговорили к 26 годамПолитика, 18:47
Макрон анонсировал развертывание истребителей с ядерными ракетамиПолитика, 18:45
АЦБК рассказал о реализации программы повышения экоэффективностиПресс-релиз, 18:43
Клуб Малкина в следующем сезоне сыграет два матча НХЛ в ШвецииСпорт, 18:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как строительный сектор Индии стал главным драйвером роста ее экономикиОтрасли, 18:38
ЦБ понизил официальный курс доллара на ₽2,8, евро — почти на ₽3,3Инвестиции, 18:33
ТАСС узнал, где похоронят Бедроса КиркороваОбщество, 18:32
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:29
Минфин США сообщил о поручении Трампа пересмотреть санкционную политикуПолитика, 18:27
«Росатом» не исключил возобновления переговоров с западными компаниямиПолитика, 18:18
Бундестаг одобрил поправки к Конституции для увеличения трат на оборонуПолитика, 18:13