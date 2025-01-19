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Костин заявил о необходимости «убить» SWIFT

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Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что заменить международную платежную систему SWIFT «очень просто» и вместе с тем необходимо, так как через нее может происходить прямая утечка информации на Запад.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину отвечая на вопрос о планах создания российско-иранской системы взаиморасчетов.

Костин отметил, что для этого достаточно «немного технологических решений».

ВТБ запланировал открыть в Иране дочерний банк
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Ранее ВТБ запросил у властей Ирана разрешение на открытие дочернего банка в республике. Руководство компании рассчитывает получить ответ до конца 2025 года. По словам Костина, банк работает над приемом своих карт в Иране, чтобы любой российский гражданин, который приедет в государство, смог бы ими расплачиваться.

Свое представительство в Иране ВТБ открыл в мае 2023 года, став первым российским банком с бизнесом на территории этой страны.

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