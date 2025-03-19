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Военная операция на Украине ,  
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Россия передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Помимо этого, стороны обменяли пленных по формуле «175 на 175».

«Все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Далее освобожденные военные пройдут лечение и реабилитацию в России.

Россия и Украина обменяли пленных по формуле «175 на 175»
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Фото:ТАСС

Это уже третий обмен с начала 2025 года: в январе в Россию вернулись 25 человек, в феврале — 150. Столько же людей вернулись на Украину.

О решении совершить обмен 19 марта накануне сообщил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, речь тогда шла о 23 раненых. Президент Украины Владимир Зеленский позднее подтвердил информацию об обмене, он назвал его «заранее продуманным».

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