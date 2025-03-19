Россия передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных
В качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.
Помимо этого, стороны обменяли пленных по формуле «175 на 175».
«Все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.
Далее освобожденные военные пройдут лечение и реабилитацию в России.
Это уже третий обмен с начала 2025 года: в январе в Россию вернулись 25 человек, в феврале — 150. Столько же людей вернулись на Украину.
О решении совершить обмен 19 марта накануне сообщил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, речь тогда шла о 23 раненых. Президент Украины Владимир Зеленский позднее подтвердил информацию об обмене, он назвал его «заранее продуманным».
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