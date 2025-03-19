Врачи нашли у подростков-вейперов «попкорновую болезнь»

Фото: Управление Роспотребнадзора по Томской области

В Томске врачи диагностировали у подростков редкую «болезнь вейперов», или «попкорновую болезнь» (EVALI). О выявленных у несовершеннолетних вейперов заболеваниях отчитался региональный Роспотребнадзор во «ВКонтакте».

«В Томске уже имели место случаи заболеваний, возникшие у детей подросткового возраста после употребления подобных курительных смесей», — сообщило ведомство.

EVALI — это неинфекционное заболевание легких, которое появляется из-за курения электронных сигарет. Оно поражает бронхиолы и проявляется в виде их сужения, воспалений и рубцов на дыхательных органах. EVALI (E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury), или повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов, прозвали «попкорновой болезнью» из-за схожести с заболеванием рабочих фабрик по производству попкорна — бронхиолитом облитерирующим. Один из симптомов, обнаруженных врачами, — треск в легких, который напоминает лопающийся попкорн.

Пока точно неизвестно, как лечить EVALI, а также точный механизм ее развития. Зато удалось установить причины болезни — токсичные вещества в жидкостях для вейпов, в особенности ароматизатор диацетил, опасный при нагревании и вдыхании, но безопасный при употреблении в пищу. В тяжелых случаях пациенты с EVALI попадают в отделения реанимации и нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В Роспотребнадзоре поясняли, что парение вейпов иссушает легочную ткань и слизистую оболочку дыхательных путей, что облегчает проникновение в них инфекции (бактериальной, вирусной или грибковой). Нарушается газообмен, что приводит к кислородной недостаточности (гипоксии).

В августе прошлого года Минздрав предупреждал об опасности электронных сигарет. В ведомстве объясняли, что, несмотря на снижение числа курящих в стране с 2009 до 2023 год (их число сократилось с 41 до 30%), проблема быстрого привыкания, особенно к вейпам и электронным сигаретам, остается. По данным Минздрава, изучение болезни замедлилось с началом пандемии.

Ранее опрошенные РБК эксперты объясняли, что EVALI может развиться в синдром острой дыхательной недостаточности (ARDS), смертность от которого составляет 30–50%, что делает это состояние чрезвычайно опасным, добавил специалист.