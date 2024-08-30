Эксперты оценили опасность новой болезни EVALI из-за электронных сигарет

EVALI вызывается повреждением легочной ткани, в том числе под воздействием аэрозоля при нагревании жидкостей для вейпов. Она может перерасти в синдром острой дыхательной недостаточности со смертностью 30-50%, предупредили врачи

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EVALI — поражение легких, вызванное курением вейпов и электронных сигарет, как правило, провоцируется воздействием аэрозоля, образующегося при нагревании жидкостей для вейпов, сообщили опрошенные РБК эксперты. Об опасности этого заболевания ранее предупредил Минздрав.

Болезнь развивается в ответ на непосредственное повреждение легочной ткани или как системный воспалительный ответ на различные патогенные факторы. При этом диагнозе легочная ткань быстро изменяется под воздействием воспаления. Причинами могут быть инфекционные заболевания, травмы, вдыхание токсичных веществ и другие повреждающие факторы, пояснил РБК кардиолог Центральной дирекции здравоохранения (ЦДЗ) ОАО «РЖД», профессор, доктор медицинских наук Заур Шугушев.

Вместе с тем, точный механизм развития EVALI пока не ясен, отметила врач-пульмонолог Ирина Окольникова.

В состав жидкостей для вейпов часто входят никотин, тетрагидроканабинол и другие химические вещества, которые, вероятно, играют роль в развитии заболевания, пояснила эксперт. На практике состав этих жидкостей нередко не раскрывается, они могут содержать опасные для здоровья человека вещества, отметила врач.

Шугушев уточнил, что смеси для вейпинга зачастую включают пропиленгликоль, глицерин, никотин и ароматические вещества, которые при нагревании могут выделять токсические соединения, включая формальдегид, ацетальдегид и акролеин. Вдыхание этих веществ может стать пусковым механизмом развития острых воспалительных процессов в легких, предупредил врач.

В частности, у курящих вейпы могут диагностировать химическое раздражение и воспаление эпителиальных клеток дыхательных путей и альвеол. Также у них могут проявиться оксидативный стресс (повреждение клетки в результате окисления ее компонентов) и различные иммунные реакции.

EVALI может развиться в синдром острой дыхательной недостаточности (ARDS), предупредили Окольникова и врач общей практики, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Пациенту с таким диагнозом требуется искусственная вентиляция легких. По словам Хухрева, у больного воспаляется вся легочная ткань, поэтому легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.

Смертность от ARDS составляет 30-50%, что делает это состояние чрезвычайно опасным, добавил специалист.

Специфических методов лечения EVALI на данный момент нет, однако кортикостероиды, которые помогают снизить воспаление в легких, могут быть эффективны в отдельных случаях, считает Окольникова.