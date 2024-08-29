Минздрав предупредил о болезни из-за электронных сигарет
Вейпы и электронные сигареты вызывают болезнь легких — EVALI. Об этом сообщил Минздрав.
«EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет», — заявили в ведомстве. По его данным, «изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов», а выявлять ее стали меньше. Это «не снижает ее опасность для потребителей вейпов», сказали в ведомстве.
Симптомы заболевания, по данным Минздрава, «во многом схожи с COVID-19». Среди них ведомство назвало:
- температура
- общая слабость и недомогание
- кашель
- одышка
- патологические изменения в легких
В Минздраве указали, что, по данным Росстата, число курящих в стране с 2009 до 2023 год снизилось с 41 до 30%. «Тем не менее проблема быстрого привыкания, особенно к вейпам и электронным сигаретам, остается», — сообщили в ведомстве.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят