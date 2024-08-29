Минздрав предупредил о болезни из-за электронных сигарет

Курение электронных сигарет приводит к болезни легких EVALI, сообщили в Минздраве. Симптомы EVALI схожи с теми, которые есть при COVID-19

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Вейпы и электронные сигареты вызывают болезнь легких — EVALI. Об этом сообщил Минздрав.

«EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет», — заявили в ведомстве. По его данным, «изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов», а выявлять ее стали меньше. Это «не снижает ее опасность для потребителей вейпов», сказали в ведомстве.

Симптомы заболевания, по данным Минздрава, «во многом схожи с COVID-19». Среди них ведомство назвало:

температура

общая слабость и недомогание

кашель

одышка

патологические изменения в легких

В Минздраве указали, что, по данным Росстата, число курящих в стране с 2009 до 2023 год снизилось с 41 до 30%. «Тем не менее проблема быстрого привыкания, особенно к вейпам и электронным сигаретам, остается», — сообщили в ведомстве.