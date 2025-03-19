Найденная в Ачинске девушка заявила, что следовала командам мошенников
Найденная 15-летняя девушка, которая считалась похищенной в Ачинске, рассказала, что следовала командам мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«Со слов девушки, ее вели телефонные мошенники», — рассказали в ведомстве.
Ночь несовершеннолетняя провела в городе Назарово в 35 км от Ачинска, угрозы ее жизни и здоровью нет.
Дарья В. пропала 18 марта, неизвестные прислали родителям ее видеообращение с кладбища с просьбой перевести 500 тыс. руб. На записи девушка просит прощения у «дяди Юры по прозвищу Комар» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тыс. руб. под предлогом бронежилета».
Следователи возбудили уголовное дело по п «д» ч. 2 статьи 126 Уголовного кодекса (похищение заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой части составляет 12 лет лишения свободы.
19 марта следствие выяснило, что девушка самостоятельно приехала на такси на кладбище и записала видео о своем похищении. В тот же день подростка нашли в квартире в городе Назарово.
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