Найденная в Ачинске девушка заявила, что следовала командам мошенников

Фото: СК России по Красноярскому краю

Найденная 15-летняя девушка, которая считалась похищенной в Ачинске, рассказала, что следовала командам мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Со слов девушки, ее вели телефонные мошенники», — рассказали в ведомстве.



Ночь несовершеннолетняя провела в городе Назарово в 35 км от Ачинска, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Дарья В. пропала 18 марта, неизвестные прислали родителям ее видеообращение с кладбища с просьбой перевести 500 тыс. руб. На записи девушка просит прощения у «дяди Юры по прозвищу Комар» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тыс. руб. под предлогом бронежилета».

Следователи возбудили уголовное дело по п «д» ч. 2 статьи 126 Уголовного кодекса (похищение заведомо несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой части составляет 12 лет лишения свободы.

19 марта следствие выяснило, что девушка самостоятельно приехала на такси на кладбище и записала видео о своем похищении. В тот же день подростка нашли в квартире в городе Назарово.