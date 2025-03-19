В Красноярском крае похитили 15-летнюю девочку

В Ачинске отцу 15-летней девочки пришло видео, где та просит выкуп за освобождение и извиняется перед «Вагнером» и «дядей Юрой по прозвищу Комар» за то, что «обманула на 300 тыс. руб. под предлогом бронежилета». СК завел дело

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Ачинске в Красноярском крае пропала 15-летняя Дарья В., неизвестные прислали родителям ее видеообращение с просьбой перевести 500 тыс. руб., возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

По предварительным данным СК, девочка ушла из дома вечером 18 марта, а спустя два часа ее отцу с неизвестного номера пришло видеообращение, где дочь просит перевести 500 тыс. руб. для освобождения.

Запись сделана на кладбище: девочка извиняется перед «дядей Юрой по прозвищу Комар» и «Вагнером» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тыс. руб. под предлогом бронежилета». Она также сообщила, что сейчас «дядя Сережа забирает ее с собой».

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 УК (похищение заведомо несовершеннолетнего). Она предусматривает максимальное наказание 12 лет лишения свободы.

«Сотрудниками правоохранительных органов предпринимаются все возможные меры, направленные на установление местонахождения пропавшей и всех обстоятельств ее исчезновения», — говорится в сообщении СК.

Мать девочки рассказала NGS24.ru, что похитители продолжают писать родителям, но не выдвигали новых требований, а перевод выкупа должен был произойти накануне.

В начале марта 19-летнего участника военной операции на Украине похитили в Екатеринбурге из-за долга 50 тыс. руб. Сотрудники полиции задержали похитителей; у них нашли тубус от гранатомета, пневматическую винтовку, холощенный автомат Калашникова и травматический пистолет. Задержанные не признали вину, их отпустили, писал «Ура.ру». СК завел дело о вымогательстве и похищении человека.