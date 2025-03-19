 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Более 150 человек вышли на поиски похищенной в Ачинске 15-летней девушки

Более 150 человек вышли на поиски похищенной в Ачинске 15-летней девушки
Video

Более 150 человек ищут пропавшую в Ачинске Красноярского края 15-летнюю школьницу. Об этом пишет местное МВД.

Как пояснили в региональном СК, девочка ушла из дома 18 марта в неизвестном направлении. Спустя два часа отец пропавшей получил от неизвестного видеообращение, где дочь просит о ее выкупе за 500 тыс. руб. у неустановленных лиц. Запись сделана на кладбище: девочка извиняется перед «дядей Юрой по прозвищу Комар» и «Вагнером» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тыс. руб. под предлогом бронежилета». Она также сообщила, что сейчас «дядя Сережа забирает ее с собой».

В Красноярском крае похитили 15-летнюю девочку
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Мать девочки рассказала сотрудникам МВД по Красноярскому краю, что раньше та из дома не уходила, конфликтов в семье не было. Журналистам NGS24.ru женщина рассказала, что похитители продолжают писать ей и мужу, но новых требований не выдвигали.

Возбуждено уголовное дело о похищении подростка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК, до 12 лет лишения свободы).

Следователи публикуют приметы похищенной: рост около 175 см, светлые волосы, голубые глаза и худощавое телосложение; в момент предполагаемого похищения была одета в белый пуховик, черные джинсы и черные кроссовки.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчин, похитивших 16-летнего подростка ради выкупа. Они требовали 300 тыс. руб. и угрожали расправой над похищенным. Отец подростка перевел требуемую сумму на карту сына. После подозреваемые высадили похищенного из машины и скрылись.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Красноярский край МВД похищение Ачинск
Материалы по теме
В Красноярском крае похитили 15-летнюю девочку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
У человека втрое больше слабых связей, чем сильных. В чем их пользаPro, 11:49
Кабмин отменил повышенные пени за просрочку платежей по ЖКУ до 2027 годаНедвижимость, 11:47
Акции «М.Видео» упали на опровержении Алекперовым планов покупки компанииИнвестиции, 11:46
В Ростове суд приговорил украинца к 26 годам за шпионаж и диверсииПолитика, 11:41
На Урале отменили итоги выборов, на которых победила жена водителя мэраПолитика, 11:36
В Тверской области взорвалась перевозившая газовые баллоны «Газель»Общество, 11:33
Маркетплейсы уже не те: 7 причин, почему зарабатывать там стало сложнееPro, 11:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России выросла стоимость запчастей на иномарки, а на Lada — снизиласьАвто, 11:28
Пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу нашлиОбщество, 11:24
Как удобнее расплачиваться в Турции в 2025 годуИнвестиции, 11:22
Курс токена Raydium вырос на 27% после новости о запуске мемкоин-сервисаКрипто, 11:18
Гашек назвал «государственной изменой» идею хоккейного матча США и РоссииСпорт, 11:16
НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 11:15
Жителя Кубани задержали за передачу данных украинским спецслужбамПолитика, 11:11