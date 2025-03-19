Более 150 человек вышли на поиски похищенной в Ачинске 15-летней девушки

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Более 150 человек ищут пропавшую в Ачинске Красноярского края 15-летнюю школьницу. Об этом пишет местное МВД.

Как пояснили в региональном СК, девочка ушла из дома 18 марта в неизвестном направлении. Спустя два часа отец пропавшей получил от неизвестного видеообращение, где дочь просит о ее выкупе за 500 тыс. руб. у неустановленных лиц. Запись сделана на кладбище: девочка извиняется перед «дядей Юрой по прозвищу Комар» и «Вагнером» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тыс. руб. под предлогом бронежилета». Она также сообщила, что сейчас «дядя Сережа забирает ее с собой».

Мать девочки рассказала сотрудникам МВД по Красноярскому краю, что раньше та из дома не уходила, конфликтов в семье не было. Журналистам NGS24.ru женщина рассказала, что похитители продолжают писать ей и мужу, но новых требований не выдвигали.

Возбуждено уголовное дело о похищении подростка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК, до 12 лет лишения свободы).

Следователи публикуют приметы похищенной: рост около 175 см, светлые волосы, голубые глаза и худощавое телосложение; в момент предполагаемого похищения была одета в белый пуховик, черные джинсы и черные кроссовки.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчин, похитивших 16-летнего подростка ради выкупа. Они требовали 300 тыс. руб. и угрожали расправой над похищенным. Отец подростка перевел требуемую сумму на карту сына. После подозреваемые высадили похищенного из машины и скрылись.