Следователи усомнились в похищении девушки в Ачинске
Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка самостоятельно приехала на такси на кладбище и записала видео о своем похищении, сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.
Водитель такси дал показания, что школьница села в машину одна, во время поездки не разговаривала, пользовалась наушниками и телефоном. Кроме того, следствие обнаружило на кладбище следы обуви только самой пропавшей.
«Исходя из полученных данных, следствие полагает, что несовершеннолетняя могла самостоятельно изготовить видеозапись и находиться в момент записи на кладбище одна», — говорится в сообщении СК.
18 марта в Ачинске в Красноярском крае пропала 15-летняя Дарья В., неизвестные прислали родителям ее видеообращение с кладбища с просьбой перевести 500 тыс. руб.
Следователи возбудили уголовное дело по п «д» ч. 2 статьи 126 Уголовного кодекса — похищение заведомо несовершеннолетнего. Максимальное наказание по этой части составляет 12 лет лишения свободы.
На поиски подростка вышли более 150 человек.
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