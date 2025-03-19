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Следователи усомнились в похищении девушки в Ачинске

СК: пропавшая в Ачинске девушка сама записала видео о своем похищении
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка самостоятельно приехала на такси на кладбище и записала видео о своем похищении, сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.

Водитель такси дал показания, что школьница села в машину одна, во время поездки не разговаривала, пользовалась наушниками и телефоном. Кроме того, следствие обнаружило на кладбище следы обуви только самой пропавшей.

«Исходя из полученных данных, следствие полагает, что несовершеннолетняя могла самостоятельно изготовить видеозапись и находиться в момент записи на кладбище одна», — говорится в сообщении СК.

Более 150 человек вышли на поиски похищенной в Ачинске 15-летней девушки
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18 марта в Ачинске в Красноярском крае пропала 15-летняя Дарья В., неизвестные прислали родителям ее видеообращение с кладбища с просьбой перевести 500 тыс. руб.

Следователи возбудили уголовное дело по п «д» ч. 2 статьи 126 Уголовного кодекса — похищение заведомо несовершеннолетнего. Максимальное наказание по этой части составляет 12 лет лишения свободы.

На поиски подростка вышли более 150 человек.

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Ачинск похищение человека Красноярский край
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