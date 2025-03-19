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Протесты в Казахстане ,  
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Глава парламента Казахстана рассказал, как Назарбаев привел к кризису

Глава мажилиса Кошанов: «суперпрезидентство» Назарбаева привело к кризису
Сюжет
Протесты в Казахстане
Ерлан Кошанов
Ерлан Кошанов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Действовавшая ранее в Казахстане суперпрезидентская форма правления привела к политическому кризису. Об этом заявил председатель нижней палаты мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании, посвященном реализации реформ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, передает агентство «Казинформ».

«На протяжении 30 лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления. Однако со временем действовавшая долгие годы модель привела к серьезному политическому кризису», — сказал Кошанов.

Причинами кризиса спикер назвал чрезмерную концентрацию власти и капитала у отдельных групп и одной личности, что раздражало общество и тормозило развитие страны. Кошанов также отметил, что в Казахстане «обнулили» прежнюю политическую архитектуру, а Токаев по личной инициативе распределил часть полномочий и ввел однократный семилетний срок, завершив тем самым срок «суперпрезидентской формы правления».

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Фото:Reuters

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за роста цен на автомобильный газ. Требования митингующих из социально-экономических стали политическими: отставка правительства. В результате погибли 17 человек, почти 8 тыс. задержали силовики. Ущерб, по оценке президента, составил $2–3 млрд. При этом Токаев в одном из недавних интервью обвинял в кризисе 2022 года Назарбаева: экс-президент не проявил после ухода с поста нужной «политической деликатности».

В том же году, вскоре после окончания протестов, Токаев предложил уйти от «суперпрезидентской» формы правления. Об этом он заявлял в своем послании к народу страны. Президент отмечал, что «сегодня в Казахстане все замыкается на президенте и от этого нужно отходить», а также пояснял, что политическая трансформация нацелена на формирование «честных и справедливых правил игры, искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни».

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