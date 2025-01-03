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Токаев назвал «слухи о двоевластии» одной из причин кризиса 2022 года

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев (Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не проявил после ухода с поста нужной «политической деликатности», что в итоге и привело к политическому кризису в стране в начале 2022 года.

Об этом действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»).

Он призвал честно и справедливо оценивать прошлое и не отрицать достижения Назарбаева на посту президента.

Однако Токаев отметил, что после ухода в отставку Назарбаев остался председателем Совета безопасности Казахстана и вел себя зачастую, как глава государства.

«Он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: «Назарбаев после отставки пошел на повышение: получил в подчинение президента», — пояснил Токаев.

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Такое положение дел, считает Токаев, породило волну слухов о двоевластии, при этом чиновники «путались в поручениях», которые поступали к ним из разных кабинетов. Токаев также сообщил, что общается с Назарбаевым «по телефону примерно раз в месяц».

Главным событием, которое вызвало вслед за собой кризис власти, стали слова Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения на пост главы государства. Назарбаев тогда сослался на 92-летнего экс-премьер Малайзии Махатхира Мохамада, который возвращался на пост спустя 15 лет после отставки.

Назарбаев, первый президент Казахстана, занимал этот пост с 1990 года до своей добровольной отставки в марте 2019 года. После ухода с поста президента он продолжал влиять на политику страны, оставаясь председателем Совета безопасности и лидером правящей партии «Нур Отан» (позже переименованной в «Аманат»).

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Памятник Нурсултану Назарбаеву в главном холле Национального музея Республики Казахстан

Токаев стал исполняющим обязанности президента сразу после отставки Назарбаева и выиграл внеочередные выборы в июне 2019 года. С тех пор он инициировал ряд реформ, направленных на укрепление власти и устранение влияния Назарбаева. В частности, после массовых беспорядков в стране в январе 2022 года Токаев возглавил Совет безопасности, сместив Назарбаева с этого поста. Он также уволил нескольких высокопоставленных чиновников, связанных с Назарбаевым, включая его племянника.

Токаев тогда заявил о необходимости единства власти и отметил, что «в государстве не должно быть большого и маленького президента».

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Касым-Жомарт Токаев

политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
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