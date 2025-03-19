Большая часть пострадавших в «Крокусе» не стала знакомиться с делом

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Большая часть потерпевших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» отказалась знакомиться с материалами уголовного дела, возбужденного после трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Большая часть потерпевших отказалась от права ознакомиться с материалами дела. Там более 400 томов, и некоторые решили не изучать их в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

Сейчас с делом знакомятся обвиняемые, добавил он. По его словам, дело поступит в прокуратуру ориентировочно в мае 2025 года.

Представляющая интересы потерпевших адвокат Людмила Айвар подтвердила в разговоре с агентством, что значительная часть пострадавших не стала знакомиться с делом. «Многие отказались от этого права, полностью доверившись нам», — сказала она.

Теракт в «Крокусе» в марте 2024 года унес жизни 145 человек, пострадали более 550. Как сообщил в феврале 2025 года адвокат 93 потерпевших Игорь Трунов, следствие допросило более 1 тыс. человек, а потерпевшими проходят более 2,3 тыс. человек.

В одном производстве на февраль 2025 года находились десять уголовных дел, всего привлекли 27 обвиняемых.