 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Дело 19 обвиняемых в теракте в Крокусе выделили в отдельное производство

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следователи выделили в отдельное производство уголовное дело 19 фигурантов, которых обвиняют в теракте в «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых, среди которых исполнители теракта и их пособники, выделено в отдельное производство», — говорится в документах. Среди них четыре исполнителя и 15 пособников.

В одном производстве в настоящее время находятся 10 уголовных дел, всего привлекли 27 обвиняемых. Помимо этого, следствие продлили до 22 мая 2025 года.

Адвокат, который представляет интересы 93 потерпевших, Игорь Трунов рассказал ТАСС, что во время расследования были допрошены более 1 тыс. человек, а потерпевшими проходят более 2,3 тыс. человек.

У «Крокус Сити Холла» в годовщину теракта откроют мемориал
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Трагедия произошла 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Около 20:00 мск вооруженные террористы напали на концертный зал, открыв огонь по людям. В здании начался пожар на площади более 13 тыс. кв. м.

В результате теракта и пожара погибли свыше 140 человек, пострадали более 550. В рамках расследования задержали 20 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Расследование уголовного дела завершили в начале февраля 2025 года — спустя больше 10 месяцев после теракта.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт уголовное дело фигуранты
Материалы по теме
У «Крокус Сити Холла» в годовщину теракта откроют мемориал
Общество
Адвокат сообщил о завершении расследования теракта в «Крокусе»
Политика
СК назвал число обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в АПЛ, уступая 0:2Спорт, 17:34
Сколько женщин, детей и мужчин отпустит ХАМАС при обмене. ИнфографикаОбщество, 17:30
Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС. ИнфографикаОбщество, 17:29
Стефанчук сказал, когда кабмин Украины начнет переговоры о минералахПолитика, 17:17
Spiegel узнал о планах продлить трубопроводы НАТО до Польши и ЧехииПолитика, 17:13
Сменила Винер. Что известно о новом тренере сборной РоссииСпорт, 17:04
Клуб Слуцкого вырвал победу на 97-й минуте в первом туре чемпионата КитаеСпорт, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Европе и на Украине назвали ошибку Зеленского из-за сделки с ТрампомПолитика, 16:58
Дело 19 обвиняемых в теракте в Крокусе выделили в отдельное производствоПолитика, 16:44
Bloomberg узнал, что США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООНПолитика, 16:30
В Германии заподозрили диверсию на третьем корабле ВМСПолитика, 16:25
Сотая шайба Якупова в КХЛ помогла «Авангарду» выиграть шестой матч подрядСпорт, 16:19
В Иране заявили, когда состоится визит Лаврова в ТегеранПолитика, 16:09
В Раде назвали, кто подпишет договор о минералах между США и УкраинойПолитика, 16:00