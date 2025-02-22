Дело 19 обвиняемых в теракте в Крокусе выделили в отдельное производство

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Следователи выделили в отдельное производство уголовное дело 19 фигурантов, которых обвиняют в теракте в «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых, среди которых исполнители теракта и их пособники, выделено в отдельное производство», — говорится в документах. Среди них четыре исполнителя и 15 пособников.

В одном производстве в настоящее время находятся 10 уголовных дел, всего привлекли 27 обвиняемых. Помимо этого, следствие продлили до 22 мая 2025 года.

Адвокат, который представляет интересы 93 потерпевших, Игорь Трунов рассказал ТАСС, что во время расследования были допрошены более 1 тыс. человек, а потерпевшими проходят более 2,3 тыс. человек.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Около 20:00 мск вооруженные террористы напали на концертный зал, открыв огонь по людям. В здании начался пожар на площади более 13 тыс. кв. м.

В результате теракта и пожара погибли свыше 140 человек, пострадали более 550. В рамках расследования задержали 20 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Расследование уголовного дела завершили в начале февраля 2025 года — спустя больше 10 месяцев после теракта.