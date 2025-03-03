Бастрыкин подтвердил окончание расследования дела о теракте в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС подтвердил завершение следственных действий по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года, сообщила пресс-служба СК.

В начале февраля о завершении расследования по этому делу сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Он отметил, что стороны приступили к ознакомлению с итогами работы следователей. «По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — сказал юрист.

Позднее следователи выделили в отдельное производство уголовное дело 19 фигурантов, которых обвиняют в теракте в «Крокус Сити Холле». На тот момент в одном производстве находились десять уголовных дел, всего привлекли 27 обвиняемых. Помимо этого, следствие продлили до 22 мая 2025 года.

ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщил, что трое фигурантов дела планировали еще один теракт на набережной Каспийска в Дагестане.

Теракт произошел перед концертом группы «Пикник». Около 20:00 мск вооруженные террористы напали на концертный зал, открыв огонь по людям. В здании начался пожар на площади более 13 тыс. кв. м.

В результате теракта и пожара погибли 145 человек, пострадали более 550. В рамках расследования задержали 20 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта: Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни.