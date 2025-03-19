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Военная операция на Украине ,  
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Лондон и ЕС обсудят ускорение поставок оружия Киеву перед перемирием

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Лондон и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия Украине перед возможным перемирием, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью Bloomberg.

«Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально выгодное положение с военной и экономической точек зрения. Мы хотим, чтобы возобладал мир, но добиваемся мира силой», — сказал глава британского МИДа.

Лэмми отметил, что обсудил эту инициативу с главой европейской дипломатии Каей Каллас 18 марта, ее также обсуждали на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в Канаде на прошлой неделе.

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Во вторник, 18 марта, состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Российский президент согласился на 30-дневный отказ от ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подготовит ответ на предложение после получения деталей договоренностей от США.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф позже уточнил, что проект соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной затрагивает удары по инфраструктуре в целом, а не только по энергетическим объектам.

Относительно общего 30-дневного перемирия Путин отметил, что «для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем» иностранные государства должны полностью прекратить передавать Киеву военную помощь и разведданные.

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