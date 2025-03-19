 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Северной Осетии объявили угрозу атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Северной Осетии объявлена угроза атаки дронов, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Объявлен режим беспилотной опасности. Прошу сохранять спокойствие и не реагировать на провокации. Оперативный штаб республики продолжает свою работу», — написал он в телеграм-канале.

За ночь силы ПВО сбили 46 дронов над четырьмя регионами России
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Об опасности атаки беспилотников глава Северной Осетии также сообщил 15 марта.

В декабре прошлого года из-за падения обломков сбитого дрона в ТЦ во Владикавказе произошли взрыв и пожар. Тогда, по данным МЧС, в результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Материалы по теме
За ночь силы ПВО сбили 46 дронов над четырьмя регионами России
Политика
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Политика
В Белгороде обломки дронов упали на ТЦ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Полицейские рассказали об удивлении при виде тела МарадоныОбщество, 05:42
В двух российских аэропортах ввели ограничения на полетыПолитика, 05:34
На нефтебазе на Кубани возник пожар после атаки дроновПолитика, 05:21
Мошенники разработали новую схему с переводом денег «победителям» лотереиОбщество, 05:05
Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ-выставкеПолитика, 04:33
Уиткофф анонсировал новые переговоры России и СШАПолитика, 04:29
В Северной Осетии объявили угрозу атаки дроновПолитика, 04:18
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
В работе сервисов VK произошел сбойТехнологии и медиа, 04:09
Греф спрогнозировал изменение бюджетной политики ЦентробанкаЭкономика, 04:08
Трамп заявил о преимуществе России в конфликте на УкраинеПолитика, 03:48
Трамп заявил о желании Си Цзиньпина наладить отношения с СШАПолитика, 03:21
В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве КеннедиПолитика, 03:20
Захарова назвала странным намерение выдвинуть Бербок председателем ГА ООНПолитика, 02:41
Зеленский заявил, что ему жалко всех погибших в конфликтеПолитика, 02:41