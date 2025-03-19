В Северной Осетии объявили угрозу атаки дронов
В Северной Осетии объявлена угроза атаки дронов, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«Объявлен режим беспилотной опасности. Прошу сохранять спокойствие и не реагировать на провокации. Оперативный штаб республики продолжает свою работу», — написал он в телеграм-канале.
Об опасности атаки беспилотников глава Северной Осетии также сообщил 15 марта.
В декабре прошлого года из-за падения обломков сбитого дрона в ТЦ во Владикавказе произошли взрыв и пожар. Тогда, по данным МЧС, в результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали.
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