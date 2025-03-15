 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Сергей Меняйло: в Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава республики Сергей Меняйло попросил жителей сохранять спокойствие. В декабре из-за падения обломков сбитого дрона в ТЦ во Владикавказе произошли взрыв и пожар

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил об опасности атаки беспилотников.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб», — написал он в телеграм-канале.

Глава республики попросил жителей «сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации».

Воронежский губернатор сообщил о массовой атаке дронов на регион
Политика

В декабре прошлого года из-за падения обломков сбитого дрона в ТЦ во Владикавказе произошли взрыв и пожар. Тогда, по данным МЧС, в результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали.

В июне глава Северной Осетии сообщал, что три беспилотника пытались атаковать военный аэродром, они были сбиты над Моздоком.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сергей Меняйло Северная Осетия беспилотники
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении 28 дронов за ночь и утро
Политика
Дрон повредил крышу многоэтажки на западе Москвы
Политика
Дрон сбили на окраине Обнинска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Меркель призвала учитывать интересы России на переговорах по УкраинеПолитика, 06:26
Воронежский губернатор сообщил о массовой атаке дронов на регионПолитика, 05:48
Трамп сыронизировал над журналисткой, ткнувшей микрофон ему в лицоОбщество, 05:39
В Италии объявили красный уровень опасности из-за ливняОбщество, 05:30
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасностиПолитика, 05:28
Минздрав уточнил перечень показаний для абортовОбщество, 05:16
Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/2 финала в Индиан-УэллсеСпорт, 04:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В двух аэропортах России временно ограничили полетыПолитика, 04:21
Sky News сообщил об ожидании Уиткоффом конца встречи Путина и ЛукашенкоПолитика, 03:51
Трамп посоветовал Украине не «задирать того, кто гораздо больше»Политика, 03:20
Новый премьер Канады вновь отверг возможность его страны войти в СШАПолитика, 02:55
Сенат США предотвратил шатдаунПолитика, 02:52
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отправился к МКСОбщество, 02:15
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 02:11