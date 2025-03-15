В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил об опасности атаки беспилотников.
«В республике введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб», — написал он в телеграм-канале.
Глава республики попросил жителей «сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации».
В декабре прошлого года из-за падения обломков сбитого дрона в ТЦ во Владикавказе произошли взрыв и пожар. Тогда, по данным МЧС, в результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали.
В июне глава Северной Осетии сообщал, что три беспилотника пытались атаковать военный аэродром, они были сбиты над Моздоком.
Читайте РБК в Telegram.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов