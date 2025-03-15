В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Глава республики Сергей Меняйло попросил жителей сохранять спокойствие. В декабре из-за падения обломков сбитого дрона в ТЦ во Владикавказе произошли взрыв и пожар

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил об опасности атаки беспилотников.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб», — написал он в телеграм-канале.

Глава республики попросил жителей «сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации».

В декабре прошлого года из-за падения обломков сбитого дрона в ТЦ во Владикавказе произошли взрыв и пожар. Тогда, по данным МЧС, в результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали.

В июне глава Северной Осетии сообщал, что три беспилотника пытались атаковать военный аэродром, они были сбиты над Моздоком.