За ночь силы ПВО сбили 46 дронов над четырьмя регионами России

В ночь на 18 марта силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе 41 дрон — над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что по два беспилотника были уничтожены в небе над Брянской и Курской областями, а еще один — над Орловской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что при падении обломков дрона поврежден торговый центр на Харгоре. Губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал о ранении мирного жителя 18-ти лет в результате атаки БПЛА на город.