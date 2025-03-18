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Военная операция на Украине ,  
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За ночь силы ПВО сбили 46 дронов над четырьмя регионами России

Минобороны: ПВО за ночь сбила 46 дронов над Россией
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 18 марта силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе 41 дрон — над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что по два беспилотника были уничтожены в небе над Брянской и Курской областями, а еще один — над Орловской областью.

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Фото:v_v_demidov / Telegram

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что при падении обломков дрона поврежден торговый центр на Харгоре. Губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал о ранении мирного жителя 18-ти лет в результате атаки БПЛА на город.

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Белгородская область дроны Брянская область Курская область Орловская область
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