В США предложили обложить сбором построенные в Китае суда

Фото: China Photos / Getty Images

США должны «вышибать клин клином» и ввести пошлины на суда, построенные в Китае, заявил глава Федеральной морской комиссии (FMC) Луис Сола в интервью Financial Times (FT).

«Нам нужно компенсировать субсидии, которые Китай предоставил своей судостроительной отрасли, вышибать клин клином. <...> Эти деньги должны быть инвестированы в американское судоходство», — сказал он.

Сола заявил об этом после рекомендации Торгового представительства США (USTR) ввести сбор в размере до $1,5 млн на суда китайского производства, заходящие в американские порты.

По данным судового брокера Clarksons, если бы предложенный UTSR сбор был бы введен в 2024 году, он мог бы принести годовой доход в размере $52 млрд.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США собираются возродить американскую судостроительную промышленность, в том числе коммерческое и военное судостроение, «чтобы укрепить нашу оборонную промышленную базу», пишет FT.

Однако издание отмечает, что в ближайшем будущем американские судостроители вряд ли смогут конкурировать с китайскими соперниками. Так, по состоянию на март этого года, США обеспечили всего 0,2% мирового коммерческого судостроительного заказа в пересчете на валовую вместимость — показатель объема работ, необходимых для строительства судна. Доля Китая в это время составляет 59%

В начале марта Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. Он обвинил Пекин в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил», в Соединенные Штаты.

В ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 10–15% на сельскохозяйственную продукцию из США.