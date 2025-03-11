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Как защититься от мошенников ,  
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Дума до конца марта рассмотрит проект о борьбе с телефонными мошенниками

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект о борьбе с телефонными мошенниками во втором и третьем чтениях до конца марта 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Законопроект о противодействии интернет-мошенничеству рассмотрим в приоритетном порядке. Обсудить его [планируется] в первом чтении, предварительно, на следующей пленарной неделе, 18 марта», — сказал журналистам Володин (цитата ТАСС).

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Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму правительством России в феврале 2025 года.

Инициатива предусматривает создание государственной информационной системы с записями голосов мошенников, а также установление запрета сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи на общение с клиентами через иностранные мессенджеры. Кроме того, законопроект предусматривает введение обязательной маркировки звонков с отображением наименования организации.

Как пояснил статс-секретарь — замглавы Минцифры Иван Лебедев, данный законопроект не подразумевает тотальный сбор записанных голосов граждан России. По словам Лебедева, в рамках закона также не предусматривается тотальная запись голосов, «чтобы их потом каким-то образом проверять и смотреть на предмет мошеннических действий».

Проект включает около 30 мер по борьбе с кибермошенничеством. Так, министры предложили создать базу голосов мошенников, которая будет работать на основе создаваемой госинформсистемы (ГИС) «Антифрод». С помощью ГИС можно будет пресечь попытки мошенников, например, оформить кредит на чужое имя. Проект также вводит обязательную маркировку звонков на экранах телефонов и возможность запрета на контакты госорганов и банков с гражданами через иностранные мессенджеры.

Абоненты смогут установить запрет на входящие международные звонки, отказаться от рекламных звонков и сообщений, запретить оформлять сим-карты на свое имя без личного присутствия.

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Вячеслав Володин Госдума мошенничество законопроект
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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