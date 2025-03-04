Минцифры для борьбы с аферистами не будет собирать записи голосов россиян

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новый законопроект о борьбе с кибермошенничеством не подразумевает тотальный сбор записанных голосов граждан России, заявил статс-секретарь — замглавы Минцифры Иван Лебедев, выступая в Совете Федерации.

Ранее в Госдуму внесли проект базового закона, направленного на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

Во время заседания председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская отметила, что для сбора сигнатур и распознавания речи нужно будет изменить Конституцию, разрешив «тотальную прослушку и сбор голосов граждан России».

Лебедев ответил, что законопроект не предполагает тотальную запись голосов, «чтобы их потом каким-то образом проверять и смотреть на предмет мошеннических действий».

«Если провалиться в глубину технологий и понимания антифрод-платформы, которая позволяет это делать, там совершенно об этом речь не идет», — сказал он.

Лебедев подчеркнул, что законопроект уже прошел государственно-правовое управление и проверку в комиссии по законопроектной деятельности.

Проект Минцифры включает около 30 мер по борьбе с кибермошенничеством. Так, министры предложили создать базу голосов мошенников, которая будет работать на основе создаваемой госинформсистемы (ГИС) «Антифрод». С помощью ГИС можно будет пресечь попытки мошенников, например, оформить кредит на чужое имя. Проект также вводит обязательную маркировку звонков на экранах телефонов и возможность запрета на контакты госорганов и банков с гражданами через иностранные мессенджеры.

Абоненты смогут установить запрет на входящие международные звонки, отказаться от рекламных звонков и сообщений, запретить оформлять сим-карты на свое имя без личного присутствия.