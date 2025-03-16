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Технологии и медиа ,  
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Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Песковым пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым и тремя астронавтами NASA Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Национального аэрокосмического управления США (NASA).

Стыковка Crew Dragon с МКС состоялась в 00:04 по времени Восточного побережья США (в 07:04 по Москве).

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Общество
Фото:Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди NASA на мысе Канаверал в штате Флорида 15 марта в 02:03 по московскому времени. 13 марта NASA сообщила о переносе пуска ракеты на 14 марта из-за сильного ветра и осадков на траектории полета.

Космонавты проведут на станции около шести месяцев. На этом же корабле на Землю, как ожидается, должны вернуться космонавт Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Уилмор и Уильямс ранее застряли на МКС. Как ранее заявил основатель SpaceX Илон Маск, возвращению астронавтов воспрепятствовала администрация бывшего президента США Джо Байдена.

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Теги
МКС Crew Dragon Роскосмос космонавт астронавты стыковка
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