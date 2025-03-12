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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск вложит $100 млн в подконтрольную Трампу политическую организацию

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сотрудник Белого дома впервые сделает настолько крупное пожертвование сторонней организации, пишет NYT. В ходе выборов Маск потратил не менее $288 млн на поддержку Трампа, часть денег получил его комитет America PAC
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск, глава Департамента государственной эффективности (DOGE), хочет пожертвовать деньги не только своему политическому комитету America PAC, поддерживающему президента Дональда Трампа, но и сторонней политической организации, сообщает The New York Times.

America PAC (Political Action Committee) — комитет политических действий, поддерживающий Трампа, он был создан весной 2024 года, во время предвыборной кампании. Такие организации напрямую не связаны с предвыборном штабом кандидатов, закон позволяем им собирать и тратить неограниченные суммы на поддержку политиков.

Маск в ходе выборов потратил не менее $288 млн на поддержку Трампа и других республиканцев, часть денег получил America PAC.

Маск дал понять советникам Трампа, что хочет вложить $100 млн в организацию, которую контролирует республиканец, пишет газета со ссылкой на три источника. В число таких групп входят суперкомитет Make America Great Again Inc. и политическая НКО Securing American Greatness. Обе были основаны близкими союзниками Трампа и имеют связанных с президентом спонсоров. Неясно, идет ли речь о какой-то из них или о новой организации, которую может создать команда республиканца.

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NYT отмечает, что подобных случаев, когда сотрудник Белого дома делал бы настолько крупные пожертвования сторонней организации, поддерживающей президента, еще не было.

Вложив деньги, Маск может получить политическую выгоду, в частности, продемонстрировать, что является командным игроком, пишет газета. Некоторые члены администрации Трампа считают, что миллиардер преследует собственные цели, не консультируясь с другими сотрудниками Белого дома. Демонстративная поддержка Маском подконтрольных президенту организаций, возможно, ослабит напряженность в отношениях с чиновниками.

Осенью 2024 года прокуратура Филадельфии подала в суд на Маска и America PAC за ежедневную раздачу по $1 млн избирателям в колеблющихся штатах. Комитет организовал розыгрыш среди подписантов петиции от PAC в поддержку «свободы слова и права на ношение оружия», что позволило организации получать персональные данные избирателей. Тем, кому удавалось убедить избирателя подписать петицию, платили по $47 за каждого; каждый день среди случайных подписантов разыгрывали $1 млн. Комитет сообщал, что разослал 187 тыс. чеков за направление петиций, кроме того, были объявлены 14 победителей, то есть PAC потратил на это как минимум $22 млн.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск Дональд Трамп США Белый дом
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
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