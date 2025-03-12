Маск вложит $100 млн в подконтрольную Трампу политическую организацию

Сотрудник Белого дома впервые сделает настолько крупное пожертвование сторонней организации, пишет NYT. В ходе выборов Маск потратил не менее $288 млн на поддержку Трампа, часть денег получил его комитет America PAC

Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск, глава Департамента государственной эффективности (DOGE), хочет пожертвовать деньги не только своему политическому комитету America PAC, поддерживающему президента Дональда Трампа, но и сторонней политической организации, сообщает The New York Times.

America PAC (Political Action Committee) — комитет политических действий, поддерживающий Трампа, он был создан весной 2024 года, во время предвыборной кампании. Такие организации напрямую не связаны с предвыборном штабом кандидатов, закон позволяем им собирать и тратить неограниченные суммы на поддержку политиков. Маск в ходе выборов потратил не менее $288 млн на поддержку Трампа и других республиканцев, часть денег получил America PAC.

Маск дал понять советникам Трампа, что хочет вложить $100 млн в организацию, которую контролирует республиканец, пишет газета со ссылкой на три источника. В число таких групп входят суперкомитет Make America Great Again Inc. и политическая НКО Securing American Greatness. Обе были основаны близкими союзниками Трампа и имеют связанных с президентом спонсоров. Неясно, идет ли речь о какой-то из них или о новой организации, которую может создать команда республиканца.

NYT отмечает, что подобных случаев, когда сотрудник Белого дома делал бы настолько крупные пожертвования сторонней организации, поддерживающей президента, еще не было.

Вложив деньги, Маск может получить политическую выгоду, в частности, продемонстрировать, что является командным игроком, пишет газета. Некоторые члены администрации Трампа считают, что миллиардер преследует собственные цели, не консультируясь с другими сотрудниками Белого дома. Демонстративная поддержка Маском подконтрольных президенту организаций, возможно, ослабит напряженность в отношениях с чиновниками.

Осенью 2024 года прокуратура Филадельфии подала в суд на Маска и America PAC за ежедневную раздачу по $1 млн избирателям в колеблющихся штатах. Комитет организовал розыгрыш среди подписантов петиции от PAC в поддержку «свободы слова и права на ношение оружия», что позволило организации получать персональные данные избирателей. Тем, кому удавалось убедить избирателя подписать петицию, платили по $47 за каждого; каждый день среди случайных подписантов разыгрывали $1 млн. Комитет сообщал, что разослал 187 тыс. чеков за направление петиций, кроме того, были объявлены 14 победителей, то есть PAC потратил на это как минимум $22 млн.