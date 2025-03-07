 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп призвал Маска использовать «скальпель вместо топора»

Трамп заявил, что доволен работой DOGE, добившейся массовых увольнений госслужащих, но призвал Маска действовать осторожнее и «сохранить самых продуктивных людей». Миллиардер признал, что его департамент допустил ошибки
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп призвал своего советника, миллиардера и руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска осторожнее действовать, когда речь идет о сокращениях сотрудников федеральных ведомств.

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По словам политика, сокращения нужны, но в то же время «важно сохранить лучших и самых продуктивных людей».

Пост президента можно расценить как первый шаг по ограничению полномочий, предоставленных Маску в рамках работы DOGE, отмечает AFP. В то же время позже, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов, не принимает ли департамент чересчур поспешных решений, Трамп заявил: «Нет, я думаю, они проделали потрясающую работу».

Экс-шпионы увидели «коварство» в увольнении сотрудников ЦРУ
Политика
Фото:oliverdelahaye / Shutterstock

По данным Politico, в четверг, 6 марта, Трамп провел совещание с членами администрации, на котором заявил, что Маск может давать департаментам рекомендации относительно численности сотрудников, но не требовать их выполнения. Окончательные кадровые решения будут принимать члены кабинета министров. Встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны миллиардера, на ней присутствовал и сам глава Tesla и SpaceX. Он дал понять, что согласен с Трампом. Как сообщил источник Politico, знакомый с ходом совещания, Маск признал, что DOGE допустил несколько ошибок.

Некоторые союзники Трампа в частном порядке обратили внимание, что среди федеральных сотрудников есть его избиратели, пишет The New York Times. К тому же, часть «самых преданных сторонников» республиканца зависят от социальных пособий, которые Маск назвал финансовой пирамидой.

С подачи DOGE были уволены тысячи федеральных служащих, в том числе ветераны, состоящие на госслужбе, США резко сократили помощь другим странам. Действия департамента стали причиной судебных исков и вызвали путаницу в американских госпрограммах, отмечает NYT.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Илон Маск DOGE увольнения сокращения
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Глава ФБР приказал сотрудникам не отвечать на вопросы главы DOGE Маска
Политика
WSJ узнала о подготовке увольнений тысяч сотрудников Минздрава США
Политика
Трамп отправил главе избиркома США письмо об увольнении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Объем торгов российским госдолгом на бирже достиг исторического максимумаФинансы, 07:02
Глава AmCham в России назвал приоритетные для отмены санкции СШАЭкономика, 07:01
Глава Американской торговой палаты: «Есть несколько схем возвращения»Экономика, 07:00
Россияне рассказали, где работают самые завидные невестыLife, 07:00
Глава МИД Китая обвинил США в «ответе на добро злом»Политика, 06:57
В разведке США сочли массовые увольнения «выстрелом в голову, а не ногу»Политика, 06:52
Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в Ростовской областиПолитика, 06:26
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Глава ЕК заявила, что Трамп хочет на Украине «мира через силу»Политика, 06:21
Глава МИД Китая заявил о неизменности дружбы с РоссиейПолитика, 06:02
Трамп призвал Маска использовать «скальпель вместо топора»Политика, 05:50
США задумали закрыть «дюжину» консульств в ЕвропеПолитика, 05:34
В Химках загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. мОбщество, 05:01
Прокурора Англии обвинили в блокировке помощи Киеву за счет РоссииПолитика, 04:55
Суд арестовал имущество отца фигуранта дела Merlion на 1,5 млрд руб.Общество, 04:41