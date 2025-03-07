Трамп призвал Маска использовать «скальпель вместо топора»

Трамп заявил, что доволен работой DOGE, добившейся массовых увольнений госслужащих, но призвал Маска действовать осторожнее и «сохранить самых продуктивных людей». Миллиардер признал, что его департамент допустил ошибки

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп призвал своего советника, миллиардера и руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска осторожнее действовать, когда речь идет о сокращениях сотрудников федеральных ведомств.

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По словам политика, сокращения нужны, но в то же время «важно сохранить лучших и самых продуктивных людей».

Пост президента можно расценить как первый шаг по ограничению полномочий, предоставленных Маску в рамках работы DOGE, отмечает AFP. В то же время позже, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов, не принимает ли департамент чересчур поспешных решений, Трамп заявил: «Нет, я думаю, они проделали потрясающую работу».

По данным Politico, в четверг, 6 марта, Трамп провел совещание с членами администрации, на котором заявил, что Маск может давать департаментам рекомендации относительно численности сотрудников, но не требовать их выполнения. Окончательные кадровые решения будут принимать члены кабинета министров. Встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны миллиардера, на ней присутствовал и сам глава Tesla и SpaceX. Он дал понять, что согласен с Трампом. Как сообщил источник Politico, знакомый с ходом совещания, Маск признал, что DOGE допустил несколько ошибок.

Некоторые союзники Трампа в частном порядке обратили внимание, что среди федеральных сотрудников есть его избиратели, пишет The New York Times. К тому же, часть «самых преданных сторонников» республиканца зависят от социальных пособий, которые Маск назвал финансовой пирамидой.

С подачи DOGE были уволены тысячи федеральных служащих, в том числе ветераны, состоящие на госслужбе, США резко сократили помощь другим странам. Действия департамента стали причиной судебных исков и вызвали путаницу в американских госпрограммах, отмечает NYT.