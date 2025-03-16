Трамп применил закон 1798 года о врагах-иностранцах для высылки мигрантов

Президент США Дональд Трамп применил закон «Об иностранных врагах» 1798 года для ускорения высылки предполагаемых членов венесуэльской банды Tren de Aragua, сообщает Reuters.

Глава государства заявил, что страна столкнулась с «вторжением» преступной организации, связанной с похищениями людей, вымогательством, организованной преступностью и заказными убийствами.

Согласно указу Трампа, все граждане Венесуэлы в возрасте 14 лет и старше, считающиеся членами банды и не имеющие статуса постоянного жителя страны, «подлежат задержанию <...> и высылке как иностранные враги».

Судья Джеймс Боасбер в окружном суде Колумбии постановил на 14 дней заблокировать любые депортации, которые могут быть осуществлены в соответствии с этим решением, отмечает агентство. По словам судьи, закон, к которому обратился Трамп, не дает оснований для выдворения, поскольку термин «вторжение» скорее относится к войне.

Американский президент еще в ходе предвыборной гонки пообещал в случае победы выслать всех нелегальных мигрантов из США при помощи закона 1798 года «О врагах-иностранцах», который не использовался со времен Второй мировой войны. По последним подсчетам, относящимся к 2023 году, в США без необходимых документов находятся по меньшей мере 11,7 млн иностранных граждан. При этом подавляющее большинство из них — примерно три четверти — живут в стране не менее десяти лет.