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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп уступил Байдену по скорости депортации мигрантов

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп уступил экс-президенту Соединенных Штатов Джо Байдену по скорости депортации мигрантов в последний год его президентского срока. Об этом пишет Reuters.

В первый месяц президентства Трамп депортировал 37,6 тыс. человек, что значительно меньше среднемесячного показателя в 57 тыс. депортаций в последний год правления Байдена, следует из статистики Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS) США.

Эксперты и представители администрации Трампа прогнозируют рост числа депортаций в ближайшие месяцы. В DHS предположили, что количество депортаций в период правления Байдена могут оказаться завышенными из-за высокого уровня нелегальной иммиграции.

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В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал масштабную депортацию нелегальных иммигрантов. Однако данные первого месяца его правления, по мнению агентства, свидетельствуют о трудностях в достижении показателей, аналогичных последнему году правления Байдена, когда количество задержанных мигрантов было высоким. В первый месяц своего второго президентского срока Трамп увеличил число арестов людей, обвиняемых в совершении уголовных преступлений или имеющих судимости в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Администрация Трампа предпринимает шаги для увеличения числа арестов и депортаций, включая более активное использование сил иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), а также применяет новые меры, такие как упрощение арестов мигрантов без криминального прошлого.

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Фото:The White House

Еще до победы на выборах Трамп обещал запустить крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов сразу после вступления в должность. Он подчеркнул, что намерен очистить города и поселки от мигрантов, нарушающих закон, и как можно быстрее вывести их за пределы США.

В ноябре 2024 года Трамп назначил бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана «царем границы». Хоман отвечает за вопросы безопасности на границе, депортацию нелегалов и защиту на море и в авиации. Трамп также заявил, что одним из главных приоритетов его администрации станет создание «сильной и могущественной» границы.

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Дональд Трамп Джо Байден США депортация мигранты
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
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