В Киеве прогремел взрыв
В Киеве около 9:15 мск на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает «РБК Украина».
По данным агентства, 18 марта в Киеве и двух северных областях Украины объявили воздушную тревогу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
26 февраля в центре и на левом берегу Киева работали силы противовоздушной обороны (ПВО).
В ночь на 24 февраля мэр столицы Украины Виталий Кличко дважды в течение часа сообщал о работе ПВО. По его словам, в Деснянском районе города упали обломки беспилотника.
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