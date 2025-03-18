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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремел взрыв

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Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве около 9:15 мск на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает «РБК Украина».

По данным агентства, 18 марта в Киеве и двух северных областях Украины объявили воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

26 февраля в центре и на левом берегу Киева работали силы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 24 февраля мэр столицы Украины Виталий Кличко дважды в течение часа сообщал о работе ПВО. По его словам, в Деснянском районе города упали обломки беспилотника.

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