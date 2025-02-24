Кличко дважды за час сообщил о работе ПВО в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко дважды в течение часа сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в украинской столице.
Первое сообщение он написал в 23:53 мск 23 февраля, второе — в 00:42 мск 24 февраля. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Он добавил, что в Деснянском районе города упали обломки беспилотника.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Кличко также сообщил о работе ПВО в Киеве 20 февраля.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской