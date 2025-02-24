Кличко дважды за час сообщил о работе ПВО в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко дважды в течение часа сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в украинской столице.

Первое сообщение он написал в 23:53 мск 23 февраля, второе — в 00:42 мск 24 февраля. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Он добавил, что в Деснянском районе города упали обломки беспилотника.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кличко также сообщил о работе ПВО в Киеве 20 февраля.