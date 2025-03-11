В Киеве сработала ПВО, в Одессе после взрыва загорелся резервуар

В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога, одесские власти сообщили о возгорании резервуара с горючим

В Киеве на левом берегу работают силы ПВО, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Издание «Страна» пишет о взрывах в Броварах в Киевской области.

Около часа назад взрывы прозвучали в Одессе, сообщил мэр Геннадий Труханов. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, загорелся резервуар с горючим.

Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.