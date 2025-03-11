 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве сработала ПВО, в Одессе после взрыва загорелся резервуар

Сюжет
Военная операция на Украине
В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога, одесские власти сообщили о возгорании резервуара с горючим

В Киеве на левом берегу работают силы ПВО, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Издание «Страна» пишет о взрывах в Броварах в Киевской области.

Около часа назад взрывы прозвучали в Одессе, сообщил мэр Геннадий Труханов. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, загорелся резервуар с горючим.

В Сумах, Херсоне и Николаеве прозвучали взрывы
Политика
Фото:Николай Мякшиков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Киев Одесса взрывы Воздушная тревога Украина
Материалы по теме
В Одессе заявили о пожаре на предприятии после взрывов
Политика
В Тернополе на западе Украины прогремели взрывы
Политика
В Кривом Роге и Днепре прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
Лихачева рассказала, как ее увольняли из Пушкинского музеяОбщество, 02:56
Рубио выразил надежду на избежание ужесточения санкций против РоссииПолитика, 02:50
В Финляндии на АЭС «Олкилуото» произошла утечка теплоносителяОбщество, 02:07
Reuters узнал об увеличении интереса в ЕС к конфискации активов РоссииПолитика, 02:01
В Киеве сработала ПВО, в Одессе после взрыва загорелся резервуарПолитика, 01:38
Один человек погиб при пожаре в Новой МосквеОбщество, 01:25
Маск допустил причастность Украины к масштабной кибератаке на соцсеть XПолитика, 01:05
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Радиостанция «Судного дня» передала два сообщения за суткиТехнологии и медиа, 00:35
Bloomberg узнал о визите в Москву посланника Трампа для встречи с ПутинымПолитика, 00:29
В Раде предложили поставить в Киеве памятник Джорджу ВашингтонуПолитика, 00:24
Рубио назвал «многообещающим» план Украины о прекращении огняПолитика, 00:16
Число жертв удара по ТЦ в Курской области выросло до четырехПолитика, 00:12
Социологи оценили, сколько зарабатывает и тратит средний класс в РоссииЭкономика, 00:00
Захарова после заявления Дании о миротворцах напомнила о ГренландииПолитика, 10 мар, 23:56