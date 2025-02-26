Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

В центре и на левом берегу Киева работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в телеграм-канале.

«В столице, на левом берегу работают силы ПВО» — говорится в одном из сообщений.

Кличко попросил жителей города находиться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь с 23 на 24 февраля Виталий Кличко дважды в течение часа сообщал о работе систем противовоздушной обороны в Киеве, добавив, что в Деснянском районе города упали обломки дрона.