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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

В центре и на левом берегу Киева работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в телеграм-канале.

«В столице, на левом берегу работают силы ПВО» — говорится в одном из сообщений.

Кличко попросил жителей города находиться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Власти сообщили о работе ПВО в Киевской области
Политика
Фото:Peter Mueller / Getty Images

В ночь с 23 на 24 февраля Виталий Кличко дважды в течение часа сообщал о работе систем противовоздушной обороны в Киеве, добавив, что в Деснянском районе города упали обломки дрона.

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Теги
Виталий Кличко Киев ПВО Военная операция на Украине
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