 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Дептранс посоветовал москвичам повременить со сменой зимней резины

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Москвичам рано менять зимнюю резину на летнюю. Об этом жителей столицы предупредил местный департамент транспорта. В ведомстве подчеркнули, что ночью температура опускается ниже нуля — для сезонной смены резины стоит дождаться стабилизации температуры, она должна превышать 5–6 градусов.

Зимнюю резину рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля, а максимальная дневная температура не превышает 5 градусов. При такой погоде ночные температуры стабильно уходят в минус. Однако автоэксперты рекомендуют ориентироваться на отметку 7 градусов Цельсия. Они считают, что при отметке ниже этой температуры летняя резина теряет эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте, выше — начинается усиленный износ более мягкой зимней резины.

В Москве из-за снегопада приостановили аренду самокатов и велосипедов
Общество
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Днем ранее, 17 марта, в Москве из-за снегопада приостановили аренду самокатов и велосипедов. В пресс-службе Дептранса сообщили, что сервисы аренды возобновят работу после возвращения плюсовой температуры.

Метеорологи предупреждали о грядущем похолодании. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал «Интерфаксу» о приближающемся к Москве холодном фронте и грядущем понижении температуры на 7–8 градусов. При этом в начале марта было побито сразу несколько температурных рекордов. Так 6 марта температура воздуха достигла отметки в 6,8 градуса, превысив рекорд 1995 года, а 8 марта погода побила рекорд 2020 года. Также в те дни в Московском регионе из-за рекордного тепла полностью растаял снег.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дептранс Москва Погода морозы Автомобили шины
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройкамиНедвижимость, 11:21
Ушла под воду часть города Аша в Челябинской области. ВидеоОбщество, 11:20
Как оптимизация склада позволила увеличить оборот в 20 раз за 2 годаPro, 11:18
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Бориса АкунинаПолитика, 11:09
Вместо квартиры: как купить офис в Москве просто и безопасноНедвижимость, 11:09
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала весныОбщество, 11:07
Как не вырастить из франчайзи конкурента — советы юристаPro, 10:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Раде заявили о желании Украины вернуть контроль над Запорожской АЭСПолитика, 10:50
В Киеве допустили замену Сырскому «после провала» в Курской областиПолитика, 10:47
Овечкин рассказал о планах открыть свой музей в МосквеСпорт, 10:46
Дептранс посоветовал москвичам повременить со сменой зимней резиныОбщество, 10:42
Курс доллара на рынке Форекс впервые за девять месяцев упал ниже ₽82Инвестиции, 10:38
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Как продавцу криптовалюты не стать дроппером для мошенниковPro, 10:36