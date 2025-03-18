Дептранс посоветовал москвичам повременить со сменой зимней резины

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Москвичам рано менять зимнюю резину на летнюю. Об этом жителей столицы предупредил местный департамент транспорта. В ведомстве подчеркнули, что ночью температура опускается ниже нуля — для сезонной смены резины стоит дождаться стабилизации температуры, она должна превышать 5–6 градусов.

Зимнюю резину рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля, а максимальная дневная температура не превышает 5 градусов. При такой погоде ночные температуры стабильно уходят в минус. Однако автоэксперты рекомендуют ориентироваться на отметку 7 градусов Цельсия. Они считают, что при отметке ниже этой температуры летняя резина теряет эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте, выше — начинается усиленный износ более мягкой зимней резины.

Днем ранее, 17 марта, в Москве из-за снегопада приостановили аренду самокатов и велосипедов. В пресс-службе Дептранса сообщили, что сервисы аренды возобновят работу после возвращения плюсовой температуры.

Метеорологи предупреждали о грядущем похолодании. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал «Интерфаксу» о приближающемся к Москве холодном фронте и грядущем понижении температуры на 7–8 градусов. При этом в начале марта было побито сразу несколько температурных рекордов. Так 6 марта температура воздуха достигла отметки в 6,8 градуса, превысив рекорд 1995 года, а 8 марта погода побила рекорд 2020 года. Также в те дни в Московском регионе из-за рекордного тепла полностью растаял снег.