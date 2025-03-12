Вильфанд предупредил о похолодании в Москве в выходные

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Температура в Москве в выходные понизится на 7–8 градусов, возможны осадки. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Через Москву проходит холодный фронт, циклон отходит на восток, и в тылу этого циклона начинают перемещаться воздушные массы с северо-запада. Поэтому резкое понижение температуры — сразу на 7–8 градусов», — сказал он.

Вильфанд отметил, что «период супертеплой погоды закончился» и температура приближается к норме. Так, ночью в субботу температура воздуха в Москве будет около нулевой отметки, а днем — от плюс 3 до плюс 5 градусов. В воскресенье — от минус 1 до минус 6 градусов ночью, а днем — плюс 3 — плюс 5, добавил синоптик.

По его словам, такая температура все равно будет выше нормы: в субботу на 3 градуса, а в воскресенье — на 1–2 градуса.

На прошлой неделе в Москве было побито сразу несколько температурных рекордов. Так, 6 марта температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13 часам достигла отметки 6,8 градуса, что было на 0,4 градуса выше, чем в 1995 году.

В субботу, 8 марта, воздух в Москве к 14:00 прогрелся до плюс 10,1 градуса, что оказалось на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году.