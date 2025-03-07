Из-за рекордного тепла в Московском регионе полностью растаял снег

Фото: ChasovojPogody / Telegram

Снежный покров в Москве и Московской области полностью исчез из-за рекордного тепла в первую неделю марта, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном регионе за минувшие сутки на фоне рекордного тепла последние островки со снежным покровом окончательно растаяли: ни одна метеостанция не фиксирует снега, и линия сугробов сдвинулась на восток на 230–280 км от Москвы», — написал синоптик.

На карте, размещенной Тишковцом в телеграм-канале, также видно, что снег полностью растаял в Тульской и Тверской областях и на большинстве территорий Калужской и Курской областей.

Синоптик подчеркнул, что через неделю граница снежного покрова отступит вглубь страны еще на 200–300 км.



По прогнозам центра «Фобос», 8 и 9 марта в столичном регионе воздух прогреется до плюс 9–14 градусов, что может привести к обновлению температурного рекорда для Международного женского дня. Ранее рекорд тепла на 8 Марта был зафиксирован в 2020 году, когда температура достигла плюс 8,6 градуса.