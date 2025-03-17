Вильфанд предсказал окончание «летней» погоды на юге России

Летнее тепло, которое держалось в южной части европейской территории России на прошлой неделе, скоро закончится. Со вторника ожидаются «радикальные изменения»: температура понизится на 10-15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на прошлой неделе на юге страны держалась температура плюс 25-28 градусов. Температурные рекорды отмечались, в частности, в Симферополе и Краснодаре.

«Постепенно с начала недели начнется изменение ветрового режима с юго-западного на западный, температура при этом понизится до плюс 21-23, во вторник — до плюс 10-12, а начиная со среды — до плюс 6-9 градусов. И конечно же, это будет нормой для марта», — сказал Вильфанд.

Накануне, 16 марта, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что январские морозы пришли в Московскую область и центральную часть России. По его словам, местами температура опускалась до минус 15,7 градуса.

Похолодало и в других регионах Центральной России. В частности, в Тульской и Рязанской областях температура опустилась до минус 12,5 градуса, в Калужской области — до минус 13,6 градуса, в Тверской и Костромской областях — до минус 9,7 градуса.