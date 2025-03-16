Синоптик рассказал о ночных январских морозах в Подмосковье

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Январские морозы пришли в Московскую область и центральную часть России. Местами температура опускалась до минус 15,7 градуса, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве на фоне малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания ударили самые сильные морозы с начала весны. Минувшей ночью столбик минимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ показал минус 5,2 градуса, что, кстати, соответствует климатической норме марта», — сообщил синоптик.

На метеорологической станции ВДНХ в Москве столбики термометра опустились до минус 5,2 градуса, что, по словам синоптика, соответствует климатической норме марта. На станции Балчуг температура опускалась до минус 1 градуса, в Тушино — до минус 6,1 градуса, в Строгино — до минус 4,3 градуса, в Бутово — до минус 7,8 градуса, в Новой Москве — до минус 8,7 градуса.

В Московской области разброс ночных температур составил от минус 4,7 градуса в Дмитрове до минус 15,7 градуса — в Серебряных Прудах, что, по словам метеоролога, соответствует многолетним показателям января.

Кроме того, другие регионы Центральной России оказались в мешке радиационного холода, отметил Тишковец. В частности, в Тульской и Рязанской областях температура опустилась до минус 12,5 градуса, в Калужской области — до минус 13,6 градуса, в Тверской и Костромской областях — до минус 9,7 градуса, в Смоленской области — до минус 9,8 градуса, в Нижегородской области — до минус 10,2 градуса, в Брянской — до минус 8,6 градуса, во Владимирской области — до минус 11,6 градуса, а в Кировской — до минус 10,7 градуса.

Накануне, 15 марта, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильном ветре, интенсивных осадках и гололедах. Он также предупредил о ветре, «близком к ураганному», на островах Курильской гряды. По словам синоптика, порывы будут достигать 32 м/с. Сильный ветер до 25 м/с на выходных в Крыму. В начале следующей недели на полуострове синоптик спрогнозировал сильный дождь, который перейдет в снег. Подобная погода, а также гололедица, ожидаются в нескольких регионах Приволжского федерального округа, сообщил Вильфанд.

На Северном Кавказе синоптик спрогнозировал опасность схода лавин, начиная с высоты 1 тыс. м.