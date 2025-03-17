Песков сообщил, что Путин и Трамп 18 марта обсудят урегулирование на Украине

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудят урегулирование на Украине

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 18 марта обсудят урегулирование на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает журналист Павел Зарубин.

«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. <...> Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования», — сказал Песков.

По его словам, Путину подготовят тезисы по этой теме. «Такие разговоры могут согласовываться очень быстро», — добавил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, сколько времени заняло согласование планируемого разговора.

Телефонный разговор Путина и Трампа должен состояться 18 марта. Как заявил американский лидер, во время беседы политики обсудят вопрос территорий в контексте конфликта на Украине. «Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал республиканец.