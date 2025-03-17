Белый дом отказался отвечать на вопрос о будущем Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт не стала комментировать вопрос о будущем украинского президента Владимира Зеленского. Ее выступление транслировал Белый дом на своем YouTube-канале.

«Я не собираюсь опережать завтрашнюю дискуссию с президентом, но после телефонного разговора я, конечно, могу предоставить информацию», — ответила Левитт.

Речь идет о разговоре лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится 18 марта.

Американский президент утром 17 марта сообщил, что собирается позвонить Путину и что во время беседы он хочет поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков днем подтвердил, что разговор состоится 18 марта.

Первый разговор между лидерами государств после вступления Трампа в должность состоялся 12 февраля. Во время переговоров стороны договорились приступить к диалогу по поводу Украины и отношений США и России, а также обменялись взаимными приглашениями для личной встречи.