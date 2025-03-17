Силуанов опроверг обсуждение возвращения SWIFT в Россию
Министерства финансов России и США не обсуждают вопрос возврата российских банков в платежную систему SWIFT. Об этом сообщил глава российского ведомства Антон Силуанов в разговоре с «Известиями».
«По линии минфинов диалога как не было, так и нет», — сказал министр журналистам.
Отключение банков России от SWIFT стало одной из мер давления на Россию после начала военной операции на Украине. Первыми под ограничения в 2022 году попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
С 17 марта 2025 года Евросоюз отключит от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT еще 11 российских банков и две небанковские кредитные организации в рамках 16-го пакета санкций.
Речь идет о следующих банках: «Ак Барс», «Уралсиб», «Синара», «Точка», НРБанк, Росэксимбанк, Примсоцбанк, ББР Банк, Кузнецкбизнесбанк, Кубань Кредит Банк, Мир Бизнес Банк, а также о небанковских кредитных организациях «Платежный конструктор» и «Петербургский расчетный центр».
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