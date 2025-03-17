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Общество ,  
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Володин сообщил, что в эксперименте с ОГЭ поучаствуют только три региона

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В особом порядке экзамены за девятый класс будут сдавать только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Останутся три субъекта, которые соответствуют критериям, определенным правительством. <...> Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область — это будет репрезентативно», — сказал Володин.

Таким образом Госдума скорректирует список регионов, которые должны принять участие в эксперименте, «с учетом их готовности», пояснил парламентарий.

Изначально депутаты планировали опробовать особый порядок сдачи экзаменов в пяти регионах России. Затем они расширили перечень до 12 субъектов.

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Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

В Госдуме предложили упростить сдачу экзаменов после девятого класса в январе этого года. Депутаты, в частности, выдвинули идею сократить число обязательных экзаменов с четырех до двух, оставив только математику и русский язык. Сейчас, кроме этих предметов, нужно обязательно сдать еще два предмета по выбору.

По мнению авторов законопроекта, планируемое нововведение обеспечит прием в училища среднего профессионального образования. Для тех детей, которые хотят учиться в 10-м и 11-м классах, обязательная норма по сдаче четырех экзаменов останется.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении может состояться 18 марта.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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