В Госдуме предложили упростить сдачу экзаменов после 9-го класса

Депутаты предлагают сократить число обязательных экзаменов ОГЭ с четырех до двух, оставив только «Математику» и «Русский язык». Это поможет обеспечить прием в училища СПО, полагают авторы законопроекта

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект , которым предлагается снизить число обязательных экзаменов по ОГЭ (по окончанию 9-го класса) до двух — «Русского языка» и «Математики». Сейчас кроме этих предметов нужно обязательно сдать еще два предмета по выбору.

Школьники, которые сдали эти экзамены, будут признаваться успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию. Такой порядок в законопроекте предлагается ввести в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии уже в 2025 году.

В пояснительной записке говорится, что «особого внимания требуют те обучающиеся, которые, окончив 9 классов, стремятся продолжить обучение в системе СПО (среднего профессионального образования)». Поэтому в экзамене нужно оставить только те учебные предметы, которые «относятся к числу обязательных для прохождения ГИА-9 и с достаточностью минимального количества баллов», чтобы получить аттестат и обеспечить прием в училища среднего профессионального образования, говорится там.

Депутаты указали, что такой подход позволит «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО».

Авторами законопроекта выступили депутаты из разных фракций Госдумы, в том числе — единороссы Петр Толстой (зампред Госдумы), бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко, коммунист Нина Останина, член ЛДПР Ярослав Нилов и другие.

РБК направил запрос в Минпросвещения.

Основной государственный экзамен, сокращенно — ОГЭ — сейчас сдают выпускники девятых классов. Чтобы получить аттестат, выпускник должен получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору (физика, химия, биология, литература, география, история, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание и иностранные языки — английский, французский, немецкий и испанский). В техникумы и колледжи выпускники девятых классов поступают по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призывал учитывать результаты экзаменов девятого класса при поступлении учащихся в колледжи и техникумы. В ведомстве также допускали перевод экзамена на 100-балльную систему оценивания.

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