Депутаты увеличили число регионов с облегченными требованиями к ОГЭ

Госдума поддержала законопроект, который увеличил до 12 число регионов, где школьники смогут сдавать два вместо четырех экзаменов после девятого класса и получат преимущество для поступления в колледжи

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутаты Госдумы большинством голосов приняли во втором чтении законопроект о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования, передает корреспондент РБК. Законопроект дает возможность в 2025 году школьникам сдавать только два экзамена после девятого класса для последующего поступления в колледжи. Речь идет об обязательных предметах: русский язык и математика.

Первоначально эксперимент планировался в пяти регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии. Ко второму чтению число регионов увеличилось на семь. В случае окончательного принятия законопроекта в нем также смогут принять участие школьники Камчатского и Краснодарского краев, Саратовской, Нижегородской, Липецкой, Кемеровской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращения о расширении географии эксперимента продолжают поступать — в среду пришло еще два. Однако рассмотреть их в соответствии с регламентом уже нельзя.

В первом чтении законопроект был поддержан большинством голосов 12 февраля.

Согласно законопроекту, учащиеся в этих регионах, не набравшие минимальных значений результатов ГИА для приема в десятый класс, получат в своем регионе преимущественное право приема в государственные организации среднего профессионального образования (колледжи) за счет бюджета. Власти регионов-участников смогут устанавливать перечень профессий для поступления в колледжи без учета результатов экзаменов по итогам девятого класса и при наличии аттестата.

Это, по замыслу авторов законопроекта, позволит скорректировать нынешнюю систему, в которой при приеме в колледжи учитывается средний балл аттестата. Эта система вместе с высокой мобильностью обучающихся, готовых к переезду для получения образования, снижает возможности на получение образования по месту проживания абитуриентов, которые не желают покидать родной регион. Это приводит к сокращению обучающихся в колледжах в одних регионах и искусственному приросту конкурса в других. По информации Рособрнадзора, ежегодно около 100 тыс. детей не продолжают обучение после девятого класса из-за отсутствия свободных бюджетных мест и невозможности переезда.

Те, кто планирует продолжить обучение в старших классах, как и прежде, должны будут сдать четыре экзамена для получения аттестата, два из которых — по выбору.

РБК направил запрос в Министерство просвещения. Источник РБК, знакомый с позицией ведомства, ранее отмечал, что снижение требований по экзаменам может негативно сказаться на всем учебном процессе, так как у школьника пропадет стимул осваивать необходимые сейчас для получения аттестата предметы.