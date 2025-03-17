В Казахстане решили провести аудит деятельности USAID
В МИД Казахстана создали рабочую группу, которая изучит проекты USAID (Агентство США по международному развитию) на предмет соответствия заявленным целям, эффективности использования средств и возможных конфликтов интересов. Об этом говорится в официальном ответе вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина на депутатский запрос по проверке проектов USAID.
Документ опубликован на сайте парламента Казахстана.
Согласно документу, в рамках проверки будет проведен анализ страновых стратегий USAID и его связей с государственными и негосударственными структурами.
Запрос на аудит проектов USAID поступил от депутатов правящей партии AMANAT и Народной партии Казахстана. Они потребовали раскрыть информацию о получателях зарубежных средств и об их использовании, подчеркнув общественный интерес к этому вопросу.
Согласно данным Государственного департамента США, предоставленным МИД Казахстана, в 2024 году в республике реализуются 28 долгосрочных программ USAID, на которые выделено $26,5 млн. Однако приложения к официальному ответу на депутатский запрос показывают, что реальные суммы финансирования превышают заявленные. Например, только программа USAID по торговле в Центральной Азии получила $34,17 млн, а проекты EURASIA FOUNDATION — почти $13 млн.
Как следует из текста ответа на запрос, USAID сотрудничает не только с НПО, но и с государственными органами. В частности, Комитет госдоходов Казахстана получил от агентства оборудование на сумму 385,8 млн тенге (около 57 млн руб.) для модернизации таможенной инфраструктуры.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания национального курултая отметил, что международные организации, прикрываясь демократическими ценностями, вмешивались во внутренние дела стран, а их деятельность часто сопровождалась финансовыми злоупотреблениями.
Он выразил поддержку политике администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом по борьбе с «глубинным государством» и защите традиционных ценностей.
10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID после шести недель анализа его деятельности. Он отметил, что средства, выделенные по 5200 контрактам, «не приносили пользы» стране, а в ряде случаев даже шли во вред ее интересам.
По словам Рубио, около 1 тыс. оставшихся программ продолжат работу, но их финансирование будет находиться под более строгим контролем Госдепартамента. Он также выразил благодарность Департаменту по повышению эффективности работы правительства (DOGE) за содействие в проведении проверки.
USAID было основано в 1961 году при президенте Джоне Кеннеди. После своего возвращения в Белый дом Трамп заявил о коррупции и нецелевом расходовании средств и подверг агентство резкой критике. Он призвал к его закрытию и назвал траты USAID «мошенническими».
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