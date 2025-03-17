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Политика ,  
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В Казахстане решили провести аудит деятельности USAID

Сторонники USAID устроили митинг перед зданием агентства, в то время как бывшие сотрудники покидали штаб-квартиру,&nbsp;февраль&nbsp;2025 года, Вашингтон, США
Сторонники USAID устроили митинг перед зданием агентства, в то время как бывшие сотрудники покидали штаб-квартиру, февраль 2025 года, Вашингтон, США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В МИД Казахстана создали рабочую группу, которая изучит проекты USAID (Агентство США по международному развитию) на предмет соответствия заявленным целям, эффективности использования средств и возможных конфликтов интересов. Об этом говорится в официальном ответе вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина на депутатский запрос по проверке проектов USAID.

Документ опубликован на сайте парламента Казахстана.

Согласно документу, в рамках проверки будет проведен анализ страновых стратегий USAID и его связей с государственными и негосударственными структурами.

Запрос на аудит проектов USAID поступил от депутатов правящей партии AMANAT и Народной партии Казахстана. Они потребовали раскрыть информацию о получателях зарубежных средств и об их использовании, подчеркнув общественный интерес к этому вопросу.

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Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

Согласно данным Государственного департамента США, предоставленным МИД Казахстана, в 2024 году в республике реализуются 28 долгосрочных программ USAID, на которые выделено $26,5 млн. Однако приложения к официальному ответу на депутатский запрос показывают, что реальные суммы финансирования превышают заявленные. Например, только программа USAID по торговле в Центральной Азии получила $34,17 млн, а проекты EURASIA FOUNDATION — почти $13 млн.

Как следует из текста ответа на запрос, USAID сотрудничает не только с НПО, но и с государственными органами. В частности, Комитет госдоходов Казахстана получил от агентства оборудование на сумму 385,8 млн тенге (около 57 млн руб.) для модернизации таможенной инфраструктуры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания национального курултая отметил, что международные организации, прикрываясь демократическими ценностями, вмешивались во внутренние дела стран, а их деятельность часто сопровождалась финансовыми злоупотреблениями.

Он выразил поддержку политике администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом по борьбе с «глубинным государством» и защите традиционных ценностей.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID после шести недель анализа его деятельности. Он отметил, что средства, выделенные по 5200 контрактам, «не приносили пользы» стране, а в ряде случаев даже шли во вред ее интересам.

По словам Рубио, около 1 тыс. оставшихся программ продолжат работу, но их финансирование будет находиться под более строгим контролем Госдепартамента. Он также выразил благодарность Департаменту по повышению эффективности работы правительства (DOGE) за содействие в проведении проверки.

USAID было основано в 1961 году при президенте Джоне Кеннеди. После своего возвращения в Белый дом Трамп заявил о коррупции и нецелевом расходовании средств и подверг агентство резкой критике. Он призвал к его закрытию и назвал траты USAID «мошенническими».

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политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
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