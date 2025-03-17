Вучевич допустил, что слухи о «звуковой пушке» расследуют США и Россия

Video

Правительство Сербии готово подключить спецслужбы России и США к расследованию сообщений о применении полицейскими «звуковой пушки» против участников митинга в Белграде 15 марта 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Милош Вучевич. Его слова приводит сербское издание «Вечерние новости».

«Приказа о применении дубинок не было. Никаких действий со стороны полиции против кого-либо предпринято не было. Я думаю, сербская полиция научилась, как контролировать скопление большого количества людей, не применяя силу. Чтобы остановить поток лжи <...>, правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — сказал Вучевич.

Вучевич пообещал, что после выяснения всех обстоятельств лица, ответственные за распространение ложной информации, будут привлечены к ответу.

«Когда установят, что это ложь, привлечем к ответственности всех», — сказал премьер. По его словам, скрыть применение такого устройства невозможно, поскольку у каждого есть сейчас с собой телефон с камерой, а в зоне протестов было множество камер СМИ.

Ранее сербское издание Visegrád 24 опубликовало ролик с предполагаемым использованием технологии «звуковой пушки» под названием LRAD, которая издает оглушительный звук громкостью до 160 децибел.

«Звуковая пушка» — узконаправленный мощный акустический излучатель, разработанный LRAD Corporation. Используется как звуковое нелетальное оружие, а также в качестве устройства для передачи сообщений и сигналов тревоги на гораздо большие расстояния или с большей громкостью, чем обычные громкоговорители.

В полиции Белграда отрицают применение звукового оружия. Президент Сербии Александр Вучич также утверждает, что «звуковая пушка» не применялась против демонстрантов. Обращаясь к нации, он заявил, что «копии Майдана в Сербии не будет».

Митинги в Белграде проходят в память о погибших 1 ноября 2024 года в результате обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде. По последним данным, во время протестов в Белграде 56 человек получили травмы, еще 22 участника акции арестованы.