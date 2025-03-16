Вучич сообщил о пострадавших и арестованных после протестов в Сербии
Во время протестов в Белграде 56 человек получили травмы, были арестованы 22 участника акции, заявил президент Сербии Александр Вучич по время обращения к народу. Его слова приводит Pink.rs.
По его словам, погибших и тяжело раненых нет. Арестованных подозревают в преступлениях против собственности, нападениях на полицейских и других лиц. Он отметил, что гордится действиями силовых ведомств, обеспечивавшим порядок на акции, и отверг применение ими дубинок и звуковых пушек.
«Оценки трех служб в нашей стране [различаются], начиная от военных, которые оценили количество участников в 88 тыс., до полиции, чья оценка составила 107 тыс., а Агентство безопасности и информирования дало промежуточную цифру. Особенно большое количество людей прибыло из регионов страны, и точные данные у нас будут завтра», — сказал Вучич.
Он добавил, что студенты, митингующие уже почти пять месяцев после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024-го, заявили, что «это больше не студенческий митинг и дистанцировались от происходящего». В Нови-Саде произошло обрушение навеса на вокзале, в результате погибли 15 человек. Инцидент произошел спустя всего четыре месяца после реконструкции здания за €16 млн.
«Граждане Сербии не хотят революций и насилия и хотят менять власть на выборах», — подчеркнул Вучич и отметил, что в стране удалось сохранить мир и стабильность.
Митинг проходил перед парламентом страны (Народная Скупщина) и на площади Славия, расположенной в нескольких кварталах от здания Скупщины. Участники акции выступали против Вучича, в частности, они несли плакаты с надписью «Ему конец!». Протестующие также жгли пиротехнику, дымовые шашки и взрывали петарды.
В первой половине дня автомобиль BMW сбил трех человек во время акции протеста. Затем МВД страны сообщило о задержании мужчины, который угрожал взорвать офис президента.
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