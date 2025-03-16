Вучич сообщил о 56 пострадавших и 22 арестованных после протестов в Сербии

Вучич сообщил о пострадавших и арестованных после протестов в Сербии

Вучич сообщил, что в протесте участвовали от 88 тыс. до 107 тыс. человек, точную оценку предоставят позднее. Участники акции выступали против президента, но в Сербии удалось сохранить стабильность, подчеркнул политик

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Во время протестов в Белграде 56 человек получили травмы, были арестованы 22 участника акции, заявил президент Сербии Александр Вучич по время обращения к народу. Его слова приводит Pink.rs.

По его словам, погибших и тяжело раненых нет. Арестованных подозревают в преступлениях против собственности, нападениях на полицейских и других лиц. Он отметил, что гордится действиями силовых ведомств, обеспечивавшим порядок на акции, и отверг применение ими дубинок и звуковых пушек.

«Оценки трех служб в нашей стране [различаются], начиная от военных, которые оценили количество участников в 88 тыс., до полиции, чья оценка составила 107 тыс., а Агентство безопасности и информирования дало промежуточную цифру. Особенно большое количество людей прибыло из регионов страны, и точные данные у нас будут завтра», — сказал Вучич.

Он добавил, что студенты, митингующие уже почти пять месяцев после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024-го, заявили, что «это больше не студенческий митинг и дистанцировались от происходящего». В Нови-Саде произошло обрушение навеса на вокзале, в результате погибли 15 человек. Инцидент произошел спустя всего четыре месяца после реконструкции здания за €16 млн.

«Граждане Сербии не хотят революций и насилия и хотят менять власть на выборах», — подчеркнул Вучич и отметил, что в стране удалось сохранить мир и стабильность.

Митинг проходил перед парламентом страны (Народная Скупщина) и на площади Славия, расположенной в нескольких кварталах от здания Скупщины. Участники акции выступали против Вучича, в частности, они несли плакаты с надписью «Ему конец!». Протестующие также жгли пиротехнику, дымовые шашки и взрывали петарды.

В первой половине дня автомобиль BMW сбил трех человек во время акции протеста. Затем МВД страны сообщило о задержании мужчины, который угрожал взорвать офис президента.