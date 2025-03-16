Вучич призвал «извлечь уроки» после 100-тысячных протестов в Белграде

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Mitar Mitrovic / Reuters Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images Фото: Igor Pavicevic / Reuters Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что государству удалось сохранить мир и стабильность в стране, несмотря на субботние протесты, сообщает Atvb.

«Для меня важно, что мы смогли защитить Сербию, сохранить безопасность и мир», — сказал он в ходе своего выступления перед гражданами.

По словам президента, власти услышали послание и «должны будут изменить себя», однако они надеются, что другая сторона в свою очередь поняла, что граждане Сербии не хотят цветной революции и насилия. «Мы должны извлечь уроки и понять, почему люди недовольны», — подчеркнул он.

По данным Вучича, в ходе протестов пострадали 56 человек, 44 из них находятся в центре неотложной помощи. За нападения на полицейских и других лиц арестованы 22 человека.

В субботу, 15 марта, больше 100 тыс. человек вышли на антиправительственный протест в Белграде. Они также провели минуту молчания в память о 15 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Это событие и стало поводом для многомесячных протестов.

После акции 15 марта министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез призвал Вучича «сохранить достоинство, повиноваться народу и уйти в отставку».